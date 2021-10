14° CONGRESSO FLIA- CDLS Il Segretario uscente Neri: "Preoccupazione per ipotesi 'quota 103' e mancato decollo secondo pilastro" Tra i temi dell'assise, rinnovo del contratto, riforma del mercato del lavoro, riforma previdenziale, ingresso a pieno titolo nell’Unione Europea

Al Palace Hotel di Serravalle è il giorno del 14° Congresso della Federazione Lavoratori Industria CDLS. Di fronte agli 80 delegati il Segretario uscente Paride Neri ha delineato le tematiche su cui sviluppare l'azione sindacale: rinnovo del contratto, riforma del mercato del lavoro, riforma previdenziale, ingresso a pieno titolo nell’Unione Europea, come passo successivo all'Accordo di Associazione che San Marino sta trattando dal 2015. Tagliare le pensioni e aumentare le tasse è una ricetta pericolosa per Neri che ha parlato di diffusa preoccupazione dei lavoratori sull'ipotesi di quota 103. Ma a preoccupare ancora di più – ha detto - "è il futuro dei giovani per il mancato decollo del secondo pilastro, anche alla luce delle ridotte prestazioni che deriveranno dal primo pilastro previdenziale, dopo gli interventi di riforma del 2011”. Nel pomeriggio la votazione per l'elezione dei direttivo della Flia, federazione che dal 2016 ha registrato un notevole incremento di iscritti passando da 807 agli attuali 1234. All'assise anche il saluto del Segretario all'Industria Fabio Righi che ha sottolineato il valore del dialogo tra tutte le Parti sociali ed economiche anche come presupposto per avviare le indispensabili riforme strategiche e definire un “Progetto Paese” condiviso e sostenibile.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: