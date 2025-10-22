L'INTERVENTO "Il sistema finanziario di San Marino è solido e resiliente" Banca centrale replica alle opposizioni che parlano "di voci insistenti e preoccupanti" sul sistema: "Ipotesi non circostanziate possono minare indebitamente la fiducia di famiglie e imprese a danno degli operatori bancari e finanziari"

"Il sistema finanziario di San Marino è solido e resiliente".

"Il sistema finanziario è solido e resiliente, come attestato dalle più recenti valutazioni effettuate dal Fondo Monetario Internazionale, dalle Agenzie di Rating e dai dati ufficiali pubblicati sul sito di BCSM".

Banca centrale interviene così dopo la pubblicazione, da parte dei partiti di opposizione, di una nota in cui danno conto di "voci insistenti e preoccupanti che -se confermate- e non gestite adeguatamente potrebbero incidere profondamente sul sistema finanziario sammarinese".

Da Via del Voltone ricordano che "anche gli indicatori più aggiornati mostrano elevati livelli di liquidità a supporto dell’economia reale, una crescente redditività positiva e una patrimonializzazione coerente con i requisiti di vigilanza e con una sana gestione del rischio. Prosegue inoltre il miglioramento della qualità del credito, a conferma della capacità del sistema di accompagnare lo sviluppo del Paese".

Per questo viene stigmatizzata la diffusione "di voci o ipotesi non circostanziate" in quanto "non solo non contribuisce alla trasparenza, ma può minare indebitamente la fiducia di famiglie e imprese a danno degli operatori bancari e finanziari".

