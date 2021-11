Il valore delle banche di territorio: le riflessioni di Cottarelli ed esponenti del mondo economico-bancario

Le banche di territorio, il loro ruolo chiave nel sostegno della comunità di riferimento, in forte simbiosi tra economia reale e attività creditizia. Il ragionamento proposto da Banca di San Marino, a convegno con ospiti di spicco del mondo economico italiano, guarda anche al futuro, alle prospettive nell'attuale congiuntura di mercato.

Scenario di specializzazione del Paese nell'ambito del credito e della finanza a cui guarda con particolare interesse il Presidente ECF, Giuseppe Guidi. Ma internazionalizzazione e localismo come si coniugano? Secondo Carlo Cottarelli, tra i più noti economisti italiani a livello internazionale, lLe banche più piccole del territorio, che hanno contatto con le persone, devono lavorare insieme, perché ad esempio nel mondo della digitalizzazione la dimensione conta".









Nell'attuale momento di transizione, inevitabile l'evoluzione dei pagamenti. "Assistiamo alla dematerializzazione dei rapporti di vita e di lavoro, i pagamenti si evolvono e le banche di territorio hanno un ruolo fondamentale proprio per seguire e guidare questa evoluzione" - osserva Lorenzo Tavazzi, Partner The European House - Ambrosetti. Altrettanto fondamentale, secondo il Prof. Beniamino Anselmi, banchiere di lungo corso e fondatore di Entheos Teleassistenza Sanitaria, è l'attenzione ai fabbisogni del tessuto produttivo per recuperare fiducia.

Nel video le interviste a Giuseppe Guidi, Presidente Ente Cassa Faetano; Carlo Cottarelli, economista - Direttore Osservatorio conti pubblici italiani Università Cattolica; Lorenzo Tavazzi, Partner The European House - Ambrosetti; Beniamino Anselmi, banchiere e fondatore progetto Entheos.