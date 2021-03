Import energia elettrica dall'estero, AASS: "Nessun aumento dei costi"

“Nessuna maggiorazione nei costi dovuta all’applicazione di una componente delle tariffe di rete normalmente pagate dai consumatori italiani, imposta all’energia elettrica importata dall’estero, attraverso l’Italia”. Lo precisa l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici rispetto ad alcune notizie apparse su alcuni organi di stampa, alla luce della sentenza del 9 marzo scorso emessa dal Consiglio di Stato Italiano. “Deplorevole, per AASS, la divulgazione di una notizia riservata – scrivono - riportata strumentalmente in maniera erronea al solo fine di screditare il suo operato”.

