"Impostare un quadro antiriciclaggio a livello di Unione Europea", a Varsavia il Presidente Moneyval Muccioli A Varsavia, sotto la presidenza di turno polacca del Consiglio dell'Unione Europea, seminario sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento al terrorismo

"In questi due giorni il confronto si è concentrato- ha detto il Presidente del Moneyval Nicola Muccioli- su come meglio come impostare un quadro antiriciclaggio a livello di Unione Europea e come i singoli Stati membri possono collaborare per fare la vigilanza antiriciclaggio, per scambiare informazioni e come possono coordinarsi nell'azione di prevenzione e di contrasto, il che significa svolgere delle attività congiunte. È ovvio che queste misure, in qualche modo, impattano sicuramente per San Marino nell'ambito dell'accordo di Associazione, perché dovrà in qualche modo relazionarsi a questa nuova istituzione che è AMLA, che appunto svolgerà l'attività di vigilanza su alcuni intermediari finanziari, coordinerà le autorità nazionali a livello di Unione Europea e coordinerà l'Agenzia di Informazione Finanziaria. Ovviamente questo coordinamento avviene a livello di Unione Europea, ma può riguardare anche i paesi terzi, quindi un paese associato come San Marino sicuramente dovrà confrontarsi. In ogni caso, San Marino su questi argomenti si deve confrontare perché fanno parte anche della convenzione monetaria e quindi sarà necessario trasporre nell'ordinamento sammarinese il cosiddetto sesto pacchetto antiriciclaggio che appunto- conclude- prevede queste misure di prevenzione e contrasto".

Nel servizio l'intervista al Presidente del Moneyval Nicola Muccioli

