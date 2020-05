Imprenditori Sammarinesi: "Ancora nessuna certezza su come riaprire le nostre aziende dal 5 maggio"

Prime reazioni alla conferenza stampa del Governo: il movimento Imprenditori Sammarinesi lamenta l'incertezza sulle modalità di riapertura delle aziende: “Mancano 4 giorni – scrivono - e non ci viene dato neanche il tempo materiale di riorganizzare la partenza, con un decreto che sarebbe dovuto uscire almeno una settimana prima me che ancora non esiste”.

A proposito dei finanziamenti garantiti dallo Stato, si rivolgono direttamente al Segretario alle Finanze Marco Gatti sottolineando che “ad oggi, dopo ben 10 giorni dal decreto 63, nessuna banca ha direttive per accettare richieste di finanziamento con garanzia statale e, oltretutto, da molte banche, – fanno sapere - ci è stato risposto che aspettavano una circolare applicativa. Mentre attendiamo ancora una risposta alla nostra richiesta di incontro, continuate pure a fare confronti con le associazioni, ma chi, meglio di noi, - concludono - vi può illustrare in maniera pratica come funziona il mondo economico sammarinese?”