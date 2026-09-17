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Imprese a caccia di competenze: nuova mappa dei profili che mancano

Riparte l’indagine sui fabbisogni occupazionali e formativi. Bevitori: capire oggi quali professionalità serviranno domani per avvicinare domanda e offerta di lavoro.

di Monica Fabbri
17 set 2026

Quali professionalità cercano oggi le imprese sammarinesi? E, soprattutto, quali competenze non riescono a trovare? Riparte da queste domande la mappatura del tessuto produttivo promossa dalla Segreteria al Lavoro, per avvicinare domanda e offerta e provare ad anticipare le esigenze del mercato.

Un problema tutt’altro che nuovo: già nella prima rilevazione del 2017 quasi un’impresa su due — il 47% — dichiarava difficoltà nel reperire personale, lamentando nel 66% dei casi la mancanza di figure idonee in territorio. L’anno successivo, tra i profili più richiesti figuravano periti e tecnici, ma anche addetti al commercio, alla ristorazione, informatici e specialisti del web. Nove anni dopo, la nuova indagine sui fabbisogni formativi e occupazionali punta ad aggiornare quella fotografia.

La rilevazione, realizzata dall’Ufficio per il Lavoro insieme a sindacati e associazioni datoriali, analizza non soltanto quanti lavoratori servano, ma quali competenze siano necessarie: dai profili introvabili alle abilità per transizione digitale e sostenibilità. Le imprese potranno compilare il questionario digitale direttamente sul Portale OPEC. I dati serviranno a orientare corsi di formazione, politiche attive ed indirizzi scolastici. La sfida, come sottolinea il Segretario Alessandro Bevitori, è anticipare il mercato: capire oggi cosa servirà domani per colmare il divario tra ciò che le imprese cercano e ciò che San Marino riesce a offrire.




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