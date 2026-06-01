Imprese e passaggio generazionale: i fattori di rischio nell'analisi del prof. De Massis

In collegamento zoom, Alfredo De Massis, professore ordinario di Imprenditorialità e Family Business dell'Università di Chieti-Pescara

Sicuramente il passaggio generazionale è un processo molto delicato, molto difficile - spiega De Massis - nel quale l'Italia, ma in generale l'Europa, si trova impegnata a fronteggiare una serie di sfide. Perché è difficile? È difficile perché è un momento di transizione molto emotivo e perché esistono una serie di fattori di rischio che connotano in maniera abbastanza peculiare la nostra classe imprenditoriale. Uno di questi fattori di rischio è ad esempio legato a quella che io chiamo la sindrome dell'abbandono o sindrome of letting go, questo attaccamento emotivo all'azienda che rende spesso difficile per chi ha la guida di un'impresa, soprattutto se è un'impresa familiare, di staccarsi da questa. Un altro grande fattore di rischio è poi quella che io chiamo la sindrome del clone di se stessi. Troppo spesso mi trovo di fronte imprenditori che vorrebbero a tutti i costi avere il clone di se stessi nel proprio figlio e nella propria figlia. Abbiamo dei gap culturali, ma esistono anche dei forti gap motivazionali che spesso sottovalutiamo, perché da un punto di vista motivazionale una cosa è fondare un'impresa, una cosa ben diversa è ereditarla. E quindi esistono una serie di fattori di rischio, potrei andare avanti: chiaramente il tema della comunicazione è sempre un grande tema, cioè molti passaggi generazionali falliscono o non avvengono come dovrebbero perché la famiglia imprenditoriale pecca nel comunicare, comunicare agli stakeholder esterni. Alcune famiglie imprenditoriali si dimenticano anche di comunicare un piano di successione in atto a rami della stessa famiglia. La nota positiva qual è? E' che fortunatamente abbiamo 50 anni e più di ricerca scientifica, applicazioni pratiche, insomma di conoscenza che può essere applicata per appunto avere delle best practice per gestire i passaggi generazionali. Troppo spesso in Italia e in Europa ce ne dimentichiamo.

In collegamento zoom, Alfredo De Massis, professore ordinario di Imprenditorialità e Family Business dell'Università di Chieti-Pescara







