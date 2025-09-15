In arrivo fatturazione elettronica interna e novità per la Smac

Nel presentare gli ultimi interventi della sua Segreteria, Marco Gatti parte dal “messaggio sbagliato” scaturito dal dibattito sull'IGR: “Non è vero che non c'è la volontà amministrativa e politica di portare avanti i controlli. Li stiamo rafforzando, alleggerendo la burocrazia”. Il tutto gira, infatti, intorno alla parola “semplificazione”. L'ultima novità riguarda la fatturazione elettronica interna, sulla scia dell'ottimo risultato ottenuto con l'Italia. Tutto è pronto per introdurre lo stesso sistema a San Marino nei rapporti commerciali per beni e servizi tra operatori economici. Per ridurre i costi il progetto è stato strutturato in maniera similare. A breve inizierà la fase sperimentale su base volontaria, per poi diventare obbligatoria.

“La novità – spiega il Direttore di Dipartimento Ida Valli - è che l'Ufficio Tributario sarà il postino e il veicolatore di tutte le fatture elettroniche interne che verranno emesse dagli operatori economici sammarinesi. Sarà il postino, il controllore della correttezza formale e lo smistatore verso il ricevente. È una grande novità sia per gli operatori che per l'amministrazione, perché ci porterà piano piano alla precompilazione delle dichiarazioni, alla conoscibilità dei dati e delle informazioni. È uno strumento di integrazione con i sistemi contabili interni degli operatori economici e non potrà che avere effetti positivi sul versante dei costi, del personale impiegato, sull'efficacia e l'attendibilità delle informazioni contabili”. In parallelo si vuole dare risposta alle attività commerciali che segnalano lunghezza delle procedure di certificazione fiscale con la Smac oltre che di pagamento ed incasso, tanto che – afferma Gatti - c'è chi addirittura ha chiesto l'introduzione del registratore di cassa. “L'aggiornamento – chiarisce Raffaele Piattelli, responsabile del servizio Smac Card - prevedrà che a termine della prima operazione di registrazione di un pagamento con carta elettronica, immediatamente dopo il software richiederà l'indicazione all'operatore economico di qualificare quella cessione, quindi se è privato o operatore economico, in modo da chiudere in un'unica operazione il rapporto col cliente. A quel punto l'operazione si conclude e viene emesso lo scontrino. Uno degli interventi che stiamo progettando sul POS è quello di poter consentire all'operatore economico e all'acquirente di decidere in quel momento se viene stampato o non viene stampato lo scontrino, questo perché spesso, quando operiamo con Smac Card, abbiamo già l'app e quindi le operazioni le abbiamo già riportate nel nostro profilo sullo smartphone e in questo caso, anche nelle funzioni di pagamento, ormai è consuetudine anche in Italia non avere lo scontrino per pagamenti esigui con carta elettronica”. “Tutti questi interventi non sono scoordinati - chiarisce il direttore dell'Ufficio Tributario Davide Gasperoni - ma finalizzati a migliorare da una parte la gestione complessiva dei rapporti con l'amministrazione e, dall'altra, anche per l'amministrazione, hanno dei riflessi sulla semplificazione per quanto riguarda il controllo fiscale e il monitoraggio”. Si torna quindi alla premessa iniziale: “Siamo partiti non tanto per ricercare per forza il controllo ma dalla semplificazione – dice Gatti - perché semplificando le attività, avendo accesso ai dati e avendoli in maniera più ordinata rispetto a quello che ci può consentire il cartaceo, mettiamo all'amministrazione di fare controlli qualitativi nel miglior modo possibile. Quindi ci siamo concentrati su quello che poteva essere una serie di interventi e strumenti che permettevano all'amministrazione di avere un dato qualitativamente migliore e più veloce”.







