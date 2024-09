In arrivo sulla Smac i rimborsi Igr 2022

Domani, venerdì 20 settembre, verranno accreditati sulla Smac i rimborsi Igr, relativi al 2022. Sono 14.798 i contribuenti aventi diritto e la somma complessiva dell'erogazione ammonta a circa 5 milioni e mezzo di euro. L'avvenuto rimborso sarà immediatamente visibile attraverso l'applicazione Smac e verrà comunicato anche via Sms – a chi ha rilasciato il proprio numero telefonico - e per posta, nei giorni immediatamente successivi. La procedura di accredito verrà perfezionata in tarda mattinata e per essere completata richiederà alcune ore.