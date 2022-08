In arrivo sulle Smac i rimborsi Igr del 2020

In arrivo sulle Smac i rimborsi Igr del 2020.

Sono circa 13.500 i contribuenti sammarinesi che da domani, giovedì 18 agosto, riceveranno sulle proprie Smac card il rimborso Igr relativo all'anno 2020. “Con l’accredito del rimborso ogni titolare riceverà un messaggio SMS, al numero di utenza registrato sulla propria card, contenente: numero della carta, nominativo del beneficiario, importo e causale accredito”, specifica la segreteria alle Finanze. Che, tramite una circolare (vedi allegato), dettaglia anche le modalità per i beneficiari non individuati perché sprovvisti della carta o non ancora registrati sul sito.

Leggi la circolare

File allegati Circolare per il sito SMaC - rimborso IGR anno 2020

