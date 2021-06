Incontri ai vertici Italia-San Marino, Osla: “Non si torni indietro”

Incontri ai vertici Italia-San Marino, Osla: “Non si torni indietro”.

L'Organizzazione degli Imprenditori sprona il Governo, nel dare un giudizio positivo sul livello di incontri tenuti la scorsa settimana fra istituzioni sammarinesi e italiane. L'invito è a “non tornare indietro”, passando in rassegna alcuni dei temi ritenuti determinanti per il Paese e che sono stati proprio oggetto dei vertici romani. In testa, il caso targhe, l'importanza del percorso di associazione all'UE, la necessità di implementare la collaborazione finanziaria, la questione del T2 in materia di import/export, fino alla viabilità. Da Osla, l'auspicio che “il momento storico” segni l'inizio di un nuovo modo di risolvere, le criticità, chiedendo “di dare seguito alle intese politiche con i tavoli tecnici, coinvolgendo, in parallelo, le associazioni di categoria”.

