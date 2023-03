BILATERALE Incontro Righi-Urso: tavolo tecnico permanente per cooperazione tra i due Stati

Costruire una agenda comune: questo l'obiettivo dell'incontro tra il Segretario di Stato all'Industria, Artigianato e Commercio di San Marino, Fabio Righi, e il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Frutto del bilaterale, al quale ha partecipato anche l'Ambasciatore di San Marino in Italia Daniela Rotondaro, l'istituzione di un tavolo interministeriale tecnico permanente di confronto, per mettere a punto strategie di collaborazione in tema di sviluppo economico. Il Ministro italiano Urso ha ribadito la volontà di una cooperazione continuativa tra i due Stati.

Dall'industria alla digitalizzazione, dall’attrazione degli investimenti al riposizionamento della Repubblica di San Marino sul piano internazionale, questi saranno i focus della sinergia tra i due Paesi.

Nel servizio l'intervista a Fabio Righi, Segretario di Stato all'Industria, Artigianato e Commercio

