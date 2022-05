Industria: aumento e arretrati, da questo mese buste paga più pesanti

Da questo mese i dipendenti degli associati Anis avranno un aumento del 3% in busta paga che godrà anche degli arretrati, a partire da gennaio 2022. Frutto dell'accordo, che interesserà 6500 lavoratori del settore, tra gli industriali e le tre sigle sindacali del 21 aprile scorso. Previsto inoltre un ulteriore aumento del 2,4% per il prossimo anno. Un accordo salutato da una parte - quella dei contraenti - come buon “compromesso” per garantire il potere d'acquisto, dall'altra - quella di Unas – come “insostenibile per la gran parte delle imprese sammarinesi”, ricordando come gli associati degli artigiani, che applicano il contratto industria, non siano obbligati a corrispondere l'aumento.