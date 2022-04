Industria: Unas, "Come si può dare un aumento insostenibile del 6% in questo periodo?"

All'indomani della firma del contratto Industria, con aumenti, nel biennio, del 3% e 2,4%, arriva la dura presa di posizione degli Artigiani che ha riunito subito il Direttivo. "Una chiara volontà basata su individualismo e mono visione della situazione e congettura economica", scrive Unas. "Ma attenzione! Non è stato firmato un contratto ai sensi della legge 59/2016, ma solo un accordo tra i firmatari, tant’è che tecnicamente la firma può impegnare solo chi è associato a quella associazione".

Insomma i rinnovi e gli aumenti in busta paga riguardano solo il 60% del settore privato, circa 6mila lavoratori, contro i 10 mila presenti. La dura presa di posizione dell'Unione Artigiani riguarda anche il metodo, visto che deve essere democratico e trasparente per fare i contratti, dove al tavolo si siedono tutti coloro che rappresentano imprese del settore. Guardando anche alle prossime contrattazioni. Il settore pubblico si accontenterà di meno?







Per questo - ribadisce il segretario Generale Ugolini - le imprese UNAS, di natura industriale e che applicano il contratto dell’industria, non sono obbligate a dare gli aumenti, così come non lo sono quelli non associati a nessuno. Unas parla di un 25% del comparto, che invita a sostenerli in difesa delle medie e piccole imprese sammarinesi. Preoccupato per le imprese e la loro sostenibilità, e di conseguenza anche per i dipendenti.

Unas parla di aumento insostenibile per le imprese. "Perché non pensare – al limite - ad una progressione futura e non tutto subito, anzi con gli arretrati? Nella stragrande maggioranza di imprese sammarinesi, le medio piccole, l’incidenza della manodopera è pressoché totale!"