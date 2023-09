SAN MARINO Industrie Montanari dai Capitani Reggenti: Righi, "Sviluppo aziendale e benessere di chi ci lavora" “La vostra azienda – affermano i Capitani Reggenti – ha il pregio di avere un duplice sguardo: conservativo verso gli aspetti legati all'artigianalità, ma anche innovativo per processi, tecniche e visioni d'avanguardia”.

Da oltre 40 anni punto di riferimento del settore industriale sammarinese, le Industrie Montanari sono state ricevute dai Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini.

“Realtà del nostro territorio riconosciuta in tutto il mondo per la qualità dei progetti e dei macchinari – afferma il Segretario di Stato per il Lavoro Teodoro Lonfernini - ma anche e soprattutto per il rispetto e la sostenibilità alla base dell’attività aziendale”. “Le Industrie Montanari – aggiunge il Segretario di Stato all'Industria Fabio Righi – da anni coniugano lo sviluppo aziendale con la cura dei dettagli e del benessere delle persone che lavorano”.

Nel servizio le interviste a Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato per il Lavoro), Fabio Righi (Segretario di Stato Industria) e Christian Montanari (Amministratore Delegato Industrie Montanari)

