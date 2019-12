"Industrie Montanari", una storia lunga 40 anni

“Industrie Montanari” celebra il 40° anniversario di attività insieme ai dipendenti, i veri fautori - accanto alla famiglia - del successo dell'azienda. Una storia che parte alla fine degli anni '70: dopo aver lavorato come dipendente in una azienda locale, il fondatore, Alfio Montanari mette a frutto la propria esperienza, decidendo di mettersi in proprio e nel 1979 di dar vita ad una nuova attività artigianale: la TECNOMEC, industria specializzata nelle lavorazioni meccaniche di precisione. A cui si affianca poi la TNC srl - macchine utensili nuove e usate -, e nel 1993 il consolidamento con la nascita di EMMEDUE, azienda che progetta e costruisce macchine per il taglio e la lavorazione del marmo e della pietra. Nel tempo a raccogliere il testimone saranno poi i due figli di Alfio, Christian e Ylenia Montanari, ora rispettivamente Ad e presidente del gruppo.

35 dipendenti, l'80% della produzione dedicata al settore dell'export, soprattutto verso gli Stati Uniti, una spiccata propensione ad investire sulle nuove tecnologie e nelle risorse umane come punto di forza: tutte caratteristiche che ancora oggi, dopo 40 anni, fanno di “Industrie Montanari” un'eccellenza nel panorama industriale sammarinese.