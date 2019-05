"Industry X.0": San Marino verso un nuovo tipo di impresa ultratecnologica

L'intervista a Sergio Mottola

Si chiude oggi l'evento "Industry X.0" che al Kursaal ha visto partecipare rappresentanti di multinazionali e grandi marchi italiani e sammarinesi per ragionare su un nuovo modo di fare impresa. Aziende che inseriscono nei processi produttivi l'informatica, l'intelligenza artificiale e le reti Internet ultraveloci. Nel corso dell'evento si sono svolte tavole rotonde e confronti, anche con le istituzioni. Si è parlato anche di investitori: per attirarne di nuovi San Marino offre una tassazione al 17%. Il prossimo passo, per le aziende, è rinnovarsi e trovare le giuste strategie per rimanere nel mercato ipertecnologico del futuro.

L'economia sammarinese è pronta? Lo abbiamo chiesto a Sergio Mottola, presidente di San Marino Innovation (nel video, l'intervista).