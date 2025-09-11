INNOVAZIONI Infermiere di famiglia e settimana di lavoro corta: la Cdls lancia due eventi e apre il dibattito Il 18 settembre a Domagnano il convegno sui temi sanitari. Il 25 settembre a Fiorentino l'evento sulla settimana corta

La Cdls ragiona sul futuro del lavoro e del sistema di cure, mettendo a confronto esperti, autorità e addetti ai lavoro. Due le tematiche a cui il sindacato dedicherà due eventi distinti, aperti al pubblico.

Il primo sarà dedicato all'infermiere di famiglia e di comunità: una nuova figura professionale, da qualche tempo sperimentata in Italia, per fornire il più possibile cure a domicilio a una popolazione che sta invecchiando. Se ne parlerà il 18 settembre, alle 15, alla Sala Montelupo di Domagnano, insieme a rappresentanti della sanità sammarinese e romagnola, esperti e accademici. "Dovremo affrontare uno scenario che non riguarda solo San Marino - afferma Enrico Biordi, funzionario Cdls - ma riguarda ogni contesto nazionale. Saremo alle prese con un'incidenza di patologie croniche molto alta. Essere pronti per questo scenario futuro e le sue sfide sarà allora essenziale".

Altro tema: la settimana lavorativa di quattro giorni. La Cdls invoca un superamento dei modelli del passato, per entrare in una nuova era del rapporto azienda-dipendente. Il convegno il 25 settembre a Fiorentino, sempre a partire dalle 15. Tra gli ospiti: l'economista Stefano Zamagni e il segretario generale Anis William Vagnini. "Lavorare con meno sintomi di burnout - commenta Luca Villani, Ufficio studi e ricerche Cdls - vuol dire lavorare meglio. Riuscire anche a conciliare la vita privata, ad esempio fare un giorno in più di sport o riuscire anche soltanto a permettersi dell'ozio, garantisce un maggior livello di felicità".

“L'obiettivo di questi incontri – spiega la segretaria generale Cdls, Milena Frulli – è iniziare ad affrontare i temi, aprendo un dialogo e coinvolgendo le realtà interessate”.

Nel servizio le interviste a Enrico Biordi (funzionario Cdls) e Luca Villani (Ufficio studi e ricerche Cdls)

