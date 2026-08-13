Inflazione a luglio: frenata timida e caro-vacanze

L'inflazione rallenta, ma meno delle attese. A luglio, i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,3% su base mensile e del 2,9% su base annua, in discesa rispetto al 3% di giugno. Un calo dunque c’è, ma è meno marcato di quanto previsto inizialmente dall’Istat, che ha infatti corretto al rialzo le stime preliminari.

A dare ossigeno alle famiglie è il cosiddetto “carrello della spesa”. Merito soprattutto del settore alimentare: frutta e verdura costano meno rispetto ai mesi scorsi, con i prodotti non lavorati che scendono complessivamente al 3,6%. Se fare la spesa costa meno, andare in vacanza è diventato per molti un lusso. Mangiare e dormire fuori costa il 3,4% in più rispetto a un anno fa.

Il comparto trasporti segna un aumento dell’1,6%, con un forte paradosso che penalizza chi resta in Italia. I voli nazionali salgono al 6,2%, mentre le rotte internazionali, complice la crisi in Medio Oriente, vedono i prezzi crollare del 7,6%.

E per chi non parte e rimane a casa, la nota dolente di questa torrida estate sono le utenze. Proprio nel periodo di massimo utilizzo dei condizionatori, i prezzi dell'energia elettrica registrano forti rincari: +9,7% sul mercato tutelato e +13,9% su quello libero.

Secondo il Codacons, questo quadro si traduce in una maggiore spesa annua che sfiora i mille euro a famiglia, cifra che sale a 1.324 euro per i nuclei con due figli. E l’allerta resta alta per agosto: il dato di luglio non ha ancora assorbito pienamente la recente fiammata dei prezzi dei carburanti, minacciando di rendere il rientro dalle ferie ancora più amaro.







