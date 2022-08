CAROVITA Inflazione alle stelle in Italia: +8% rispetto all'anno scorso. Speranza nel trend Usa

La corsa dei prezzi non si ferma, segnando una crescita dello 0,4% a luglio, rispetto al mese precedente, e del 7,9% su base annua. Nell'Eurozona quest'ultimo dato è ancora peggiore: +8,9%. In Italia dai dati Istat emerge che il costo del “carrello della spesa” non è mai stato così alto dal 1984 (+9,1%). Ad avviare la spirale inflazionista, secondo Andrea Ropa, direttore del QN Economia e Lavoro, è il prezzo del metano, cresciuto in meno di un anno da 20 a 200 euro al megawattora circa. "Da questo maxi aumento - spiega il giornalista - promana un po' tutto, perché con il metano si produce buona parte dell'energia elettrica e quindi, aumentando il costa dell'energia, tutto costa di più. Il peso si scarica sulle tasche dei consumatori che però non vedono aumentare il loro potere d'acquisto". A dare speranza è il trend statunitense, che ha spesso anticipato l'andamento dell'economia europea: "Non sono solo gli anticipatori di ciò che accade nelle borse mondiali - continua Ropa -, ma anche a livello numerico sono quelli che ne determinano l'intonazione in maniera più netta. Per la prima volta l'inflazione si ferma, anzi decresce, e questa è un'indicazione importante. Il fondo del barile è stato toccato in teoria e quindi ci si aspetta che nel corso dell'autunno l'inflazione possa lentamente rallentare".

Nel video l'intervista ad Andrea Ropa, direttore del QN Economia e Lavoro

