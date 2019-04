Informatizzazione: verso una proroga per l'adozione del servizio di raccomandata elettronica?

L'intervista a Manuela Graziani

Si è parlato di recapito elettronico e raccomandata elettronica in mattinata nell'ambito del convegno organizzato dall'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili del Titano - in collaborazione con la Direzione della Funzione Pubblica -, in vista della scadenza del 30 aprile, data entro la quale gli operatori economici dovranno provvedere alla registrazione del proprio domicilio digitale presso uno degli sportelli delle Poste di San Marino, per non incorrere in sanzioni. A disposizione per indicare le linee guida e le procedure del caso, anche in riferimento alla firma digitale, il Direttore Pianificazione e Controllo, Andrea Rebosio. Durante il convegno sono emerse alcune criticità rispetto alle pratiche previste dalla norma: ad oggi ad esempio non vengono contemplate particolari casistiche – sottolineano i commercialisti - così come si avverte la necessità di snellire alcuni processi. Tutte ragioni che hanno indotto l'Ordine a richiedere una proroga.

Guarda l'intervista alla Presidente ODCEC, Manuela Graziani.