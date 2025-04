Infortuni sul lavoro, prognosi sotto i 30 giorni: "Così si ostacola la giustizia"

In occasione della Giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro, la Centrale Sindacale Unitaria rilancia l’allarme sulla necessità di rafforzare le tutele nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione alla prassi – definita inaccettabile – delle prognosi ospedaliere inferiori ai 30 giorni. Una criticità emersa anche nei recenti gravi infortuni avvenuti a San Marino, che hanno coinvolto un facchino e un agente della Polizia Civile. In questi casi, infatti, la procedibilità penale automatica sarebbe scattata solo con prognosi superiori al mese, mentre oggi è lasciata alla denuncia del lavoratore, che può trovarsi in difficoltà nel denunciare il proprio datore di lavoro.

La CSU sottolinea come questa distorsione normativa comprometta la deterrenza contro chi sottovaluta i rischi, ribadendo la necessità di accertare sempre eventuali responsabilità penali in caso di incidenti sul lavoro. Oltre a questo, il sindacato rilancia la proposta di istituire i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST), fondamentali in un tessuto economico frammentato come quello sammarinese, e chiede il potenziamento degli organi ispettivi.

Il comunicato si allinea anche ai temi promossi dall’OIL, che in questa giornata invita a riflettere su come la digitalizzazione possa migliorare salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La CSU insiste infine sull’urgenza di trasformare in legge le linee guida sul lavoro in condizioni di alte temperature, aggravate dai cambiamenti climatici.

Leggi il comunicato stampa