OSAKA Inizia la "sfida" per Expo 2025: il Segretario al Turismo svela i piani per l'evento in Giappone Ricordata la figura di Mauro Maiani, commissario Expo Dubai morto nel 2021

“Un'occasione unica per presentare il Paese al mondo”: il Segretario al Turismo Federico Pedini Amati svela i piani per Expo 2025 a Osaka, in Giappone. Tecnologia e sostenibilità tra i temi centrali dell'edizione. Dopo la firma del contratto per la partecipare all'Ambasciata giapponese a Roma, per San Marino inizia l'organizzazione. Appuntamento: da aprile a ottobre 2025, in un'area di 390 ettari su un'isola artificiale. Obiettivo: dare continuità al percorso che “ci ha visti - sottolinea - protagonisti negli Emirati Arabi”.

San Marino avrà il punto espositivo in una sezione dell'Expo insieme ad altri Paesi anche europei. L'area sarà più piccola rispetto a Dubai e il Giappone più lontano. Questa sarà la “sfida” per le istituzioni. Appuntamento clou: la “giornata nazionale” prevista, per il Titano, probabilmente a maggio. In cantiere collaborazioni con l'Università per il design del luogo, la Federazione Balestrieri, l'Agenzia sviluppo e si sta lavorando per organizzare conferenze per le imprese sammarinesi. Ricordata la figura di Mauro Maiani, commissario per Expo Dubai morto nel 2021.

Nel servizio le interviste a Federico Pedini Amati (segretario di Stato al Turismo) e Filippo Francini (commissario generale Expo Osaka 2025)

