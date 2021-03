Iniziata a San Marino la visita ufficiale della rappresentanza commerciale della Federazione russa

Sentiamo Fabio Righi

La Rappresentanza Commerciale della Federazione russa è accreditata da poco per il territorio della Repubblica di San Marino. La delegazione pertanto guidata dal rappresentante commerciale Igor Karavaev e dal vice rappresentante commerciale Alexander Markov, impegnata in questi due giorni in incontri puramente conoscitivi, una panoramica per farsi un'idea della realtà e delle potenzialità economiche della Repubblica. Oggi la parte più istituzionale, iniziata con una visita in territorio di alcuni siti strategici individuati nel piano infrastrutturale e proseguita a Palazzo Begni, dove la delegazione è stata ricevuta dal Segretario agli Esteri Beccari. Garantire opportunità, nell'ottica della crescita e dello sviluppo del rapporto economico tra due Paesi. La giornata si è conclusa con l'incontro con i rappresentanti delle Associazioni di Categoria e Camera di Commercio- Agenzia per lo Sviluppo Economico.

Nel video l'intervista al Segretario Industria Fabio Righi