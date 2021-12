INNOVAZIONE Iniziativa dei Tre Mari: il segretario Righi a colloquio con il ministro greco

Innovazione, infrastrutture, digitalizzazione. Questi i temi al centro dell'incontro in videoconferenza tra il segretario all'Industria Righi e il suo omologo greco Non si sono incontrati di persona a causa di impegni istituzionali, ma la promessa è quella di farlo al più presto, sul Titano o in Grecia. L'Iniziativa Tre Mari, a cui San Marino vuole affiancarsi per collaborare e creare opportunità reciproche, tratta di sviluppo economico, infrastrutture e digitalizzazione. Il nome deriva dall'area geografica coinvolta, racchiusa tra Mar Baltico, Mar Nero e Mar Adriatico. Il progetto interessa infatti 12 Stati dell'Europa Centro-orientale, tra cui la Grecia. Così l'incontro virtuale tra il segretario all'Industria Righi e il ministro greco per lo Sviluppo e gli Investimenti, Adonis Georgiadis, è stato un primo colloquio conoscitivo, con lo scopo di avvicinare i due Stati dal punto di vista economico anche attraverso la firma di accordi commerciali. L'appuntamento si colloca all'interno di una nuova politica della Repubblica che punta a collaborazioni internazionali in cui rivestire un ruolo strategico. "Abbiamo un territorio limitato per quello che riguarda la produzione, ma le nuove tecnologie ci mettono sullo stesso piano dei grandi Stati - spiega Righi -. Quindi implementare le normative collegate alle nuove tecnologie per seguire l'idea di un hub tecnologico all'interno della Repubblica e studiare strategie per contesti più ampi credo che possa essere un ruolo importante per San Marino che deve cogliere l'opportunità di un continente europeo in trasformazione".



Sentiamo il Segretario all'Industria Fabio Righi

