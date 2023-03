Innalzamento dei tassi: Ucs chiede provvedimenti

L'Unione consumatori sammarinesi interviene, con una nota, sull'innalzamento dei tassi che, scrivono, pongono il rischio che le persone non riescano più a far fronte al pagamento delle rate del mutuo, che in qualche caso sono addirittura raddoppiate. UCS ha scritto missive e richiesto incontri alla Segreteria competente chiedendo che vengano presi provvedimenti volti a scongiurare il rischio della perdita della propria casa. Due le richieste mosse da Ucs: la prima è quella di dare la possibilità, senza costi aggiuntivi, di rinegoziare il proprio mutuo ad un tasso fisso calmierato, in presenza di determinati requisiti, con provvedimento del Governo, così come è avvenuto in Italia. La seconda riguarda invece la rinuncia, da parte degli istituti di credito, ad una parte dello spread.