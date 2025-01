TRAGUARDI E PROGETTI Innovazione digitale: Bevitori all'inaugurazione della nuova sede dell'agenzia Studio99 "Un asset importante per la Repubblica"

Il Segretario di Stato per il Lavoro, Alessandro Bevitori ha preso parte, ieri a Dogana, all'inaugurazione della nuova sede di Studio99, agenzia leader nella creazione di soluzioni digitali innovative. L'evento segna la crescita di una azienda proiettata verso il futuro. Presenti anche il Capitano di Castello di Serravalle Roberto Ercolani, il Segretario Generale della Federazione Sammarinese Motociclistica, Nicola Moraccini e rappresentanti del CONS. Presentati i nuovi progetti e i traguardi raggiunti nell'ultimo anno. "Quello dell'innovazione tecnologica è un asset importante per la Repubblica, - conferma ci fa molto piacere che aziende consolidate come questa possano crescere e implementare quello che è il loro volume e ci aggiungo anche in termini occupazionali vista la delega al lavoro".

Nel video l'intervista al Segretario di Stato al Lavoro, Alessandro Bevitori.

