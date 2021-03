Innovazione: il Segretario Lonfernini in visita agli stabilimenti di Tratos Cavi di Pieve Santo Stefano

“E' stato interessante toccare con mano il processo produttivo basato sull'innovazione e la sostenibilità energetica ed ambientale”. Così il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini, in occasione della visita al sito produttivo di Pieve Santo Stefano, nell'Aretino, della Tratos Cavi: azienda internazionale considerata il secondo produttore al Mondo di cavi ad alta tecnologia. Ad accompagnare l'esponente dell'Esecutivo sammarinese il Console del Titano nel Regno Unito Maurizio Bragagni: CEO di Tratos International. Lonfernini - nel ricordare come Tratos da tempo fornisca materiali a realtà pubbliche e private di San Marino - ha sottolineato l'importanza dello sviluppo tecnologico ed industriale della Repubblica. Infine una considerazione sul ruolo della famiglia Bragagni: “Averli vicini al nostro Paese – ha detto – potrà rappresentare un utile arricchimento per la valutazione dei nostri futuri progetti volti al miglioramento del sistema economico sammarinese”.

