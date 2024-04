EUROPA Inoltrato formalmente dalla Commissione Ue al Consiglio, l'Accordo di Associazione con il Titano: atteso via libera

Nella giornata di ieri, compiuto un nuovo passo fondamentale verso la conclusione dell'Accordo di Associazione tra San Marino e l’Unione europea.

Come scritto in una nota della Segreteria di Stato Affari Esteri, il Vice Presidente della Commissione europea Maroš Šefčovič ha infatti presentato al Consiglio dell’Unione europea gli esiti negoziali dell’Accordo di Associazione tra l’Unione europea, il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino. Adottate dalla Commissione europea due proposte riguardanti l'assunzione di una decisione del Consiglio per conto dell'Unione stessa, concernenti la conclusione, firma e applicazione provvisoria dell'Accordo. Con questo atto, la Commissione ha formalmente inoltrato il testo al Consiglio dell'Unione Europea, che ora lo esaminerà e adotterà il mandato necessario per la firma. Dopo il via libera del Consiglio, l'UE, Andorra e San Marino potranno firmare l'accordo di associazione e sottoporlo al Parlamento europeo per l'approvazione.

L'Accordo di Associazione prevede la partecipazione di San Marino ed Andorra al mercato unico, il riconoscimento del principio di equivalenza con le imprese ed i cittadini europei, l'istituzione di un quadro normativo per la promozione del dialogo e della cooperazione in vari settori di comune interesse e l'introduzione di un meccanismo di risoluzione delle controversie tramite la Corte di giustizia europea.

Saranno previsti adattamenti e periodi transitori per l'attuazione e l'applicazione dell'acquis dell'UE, considerando le particolari circostanze geografiche ed economiche di Andorra e San Marino.

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha espresso soddisfazione per l'esito, sottolineando la volontà comune di raggiungere un Accordo completo e vantaggioso per tutte le parti coinvolte.

Il prossimo 7 maggio, Beccari si recherà a Bruxelles per consegnare il testo pilota dell'Accordo e discutere i passi successivi da compiere.

