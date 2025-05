Intelligenza artificiale applicata all'e-commerce: i segreti per una strategia vincente Il workshop, gratuito, è stato organizzato da The Space, in collaborazione con The Strategy

Come trasformare l'intelligenza artificiale in opportunità per il proprio business online? È la domanda al centro del workshop "AI per Ecommerce", organizzato da The Space, in collaborazione con The Strategy. Un'occasione per aiutare imprenditori, e-commerce manager e professionisti del digitale a farsi trovare pronti, cogliendone tutti i vantaggi. “Abbiamo cercato di portare il nostro know-how sull'intelligenza artificiale alla portata di imprenditori e dei commerce manager di San Marino e non solo”, spiega Filippo Bacciocchi - CEO di The Strategy e Co-founder di The Space. “Possiamo utilizzare l'intelligenza artificiale sotto tanti punti di vista: dalla creazione di un business plan all'analisi dei dati, dalla creazione di copy per le pubblicità online all'analisi dei competitor”. Ma San Marino è pronto a recepire questa tecnologia? “Siamo di fronte alla più grande rivoluzione di sempre, è un mondo molto dinamico e totalmente in divenire. Probabilmente quello che abbiamo raccontato i giorni scorsi fra qualche settimana sarà messo in discussione. Quindi dobbiamo iniziare nel nostro piccolo a utilizzarla e a essere recettivi su queste novità che diventeranno strumenti della quotidianità”. Il mondo dell'online non è per tutti. Richiede competenze, pianificazione, conoscenze strategiche e tecniche per poter funzionare. Il tasso di fallimento nei primi anni di vita raggiunge, infatti, il 90%. “È un mondo molto complicato – conferma Bacciocchi. Ci vogliono professionisti e competenze, bisogna rimanere al passo con i tempi, innovarsi continuamente e guardare dove sta andando il mercato. Molte volte questo aspetto viene sottovalutato”.

