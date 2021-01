Interscambio con l'Italia: fatturazione elettronica verso l'operatività. In dirittura d'arrivo la parte normativa

SRV_FATTURAZIONE_ELETTRONICA

Una rivoluzione con ricadute benefiche diffuse, assicurano dal Dipartimento Finanze. Massiccia, questa mattina, la partecipazione all'appuntamento informativo di condivisione. Circa 350 collegati in videoconferenza; fra associazioni di categoria, operatori economici e professionisti, quali esperti contabili e commercialisti.





A presentare il progetto la direttrice del Dipartimento e membri del gruppo di lavoro; che vede anche il Ciscoop come partner per la parte tecnico-informatica. Si parte da una certezza: il 2021 sarà l'anno dell'utilizzo della fatturazione elettronica nell'interscambio con l'Italia. In dirittura d'arrivo la parte normativa. Come tempistiche si parla di aprile o maggio; al più tardi giugno. E intanto si guarda avanti; perché l'intenzione, della Segreteria Finanze, è quella di estendere l'utilizzo della fatturazione elettronica anche per gli scambi commerciali interni, sempre fra operatori economici.

