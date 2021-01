Interscambio con l'Italia: fatturazione elettronica verso l'operatività. In dirittura d'arrivo la parte normativa Questa mattina l'incontro in videoconferenza, organizzato dalla Segreteria Finanze, per presentare il progetto ad associazioni di categoria ed operatori economici

Una rivoluzione con ricadute benefiche diffuse, assicurano dal Dipartimento Finanze. Massiccia, questa mattina, la partecipazione all'appuntamento informativo di condivisione. Circa 350 collegati in videoconferenza; fra associazioni di categoria, operatori economici e professionisti, quali esperti contabili e commercialisti.

A presentare il progetto la direttrice del Dipartimento e membri del gruppo di lavoro; che vede anche il Ciscoop come partner per la parte tecnico-informatica. Si parte da una certezza: il 2021 sarà l'anno dell'utilizzo della fatturazione elettronica nell'interscambio con l'Italia. In dirittura d'arrivo la parte normativa. Come tempistiche si parla di aprile o maggio; al più tardi giugno. E intanto si guarda avanti; perché l'intenzione, della Segreteria Finanze, è quella di estendere l'utilizzo della fatturazione elettronica anche per gli scambi commerciali interni, sempre fra operatori economici.

Nel servizio l'intervista a Ida Valli – Direttore Dipartimento Finanze e Bilancio

