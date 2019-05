Intesa Ente Cassa Faetano - ADA: in CDA un membro espressione dei Dipendenti Azionisti

Era tra gli impegni annunciati dal nuovo CDA di Ente Cassa Faetano: un maggior coinvolgimento dei dipendenti verso le decisione che attendono il Gruppo Banca di San Marino. E oggi è stato sottoscritto un patto che impegna l’Ente Cassa di Faetano di votare, nell’Assemblea dei Soci della Banca di San Marino del prossimo 25 Maggio un membro del Consiglio di Amministrazione che sia espressione dei Dipendenti Azionisti della banca. Proprio l'Associazione dei Dipendenti Azionisti esprime soddisfazione per una scelta che significa “di assunzione di responsabilità, mostrando il legame dei dipendenti azionisti alla banca” e per una intesa “innovativa, che è dimostrazione concreta di come si possano valorizzare le risorse umane interne, vero patrimonio della banca”