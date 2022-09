Investimenti e sostenibilità, la sfida dell'innovazione. Raffaele Bruni: "San Marino come un laboratorio"

Due giorni di confronto su investimenti strutturali e sostenibilità. Temi più che mai attuali dopo la presentazione in prima lettura della Riforma previdenziale e di quella sul mercato del lavoro. Presenti sul Titano i gestori dei fondi pensione di importanti settori, dalle banche al farmaceutico, per studiare strategie di investimento verso realtà virtuose. L'iniziativa, per la seconda volta a San Marino, vuole mostrare le tante facce della sostenibilità. “C'è questa idea comune che è ormai necessario che economia e sviluppo prendano come elemento fondamentale la sostenibilità – afferma Raffaele Bruni, ceo BM&C Società benefit - ma bisogna anche essere consapevoli che parlare di sostenibilità significa parlare di ambiente e socialità. Quello che abbiamo voluto dire in questi due giorni è che non possiamo dimenticare la socialità, perché un ambiente che non abbia anche una centralità dell'uomo, alla fine non è così rivoluzionario”.

Tematiche nuove da cui San Marino può trarre giovamento nell'attrazione degli investimenti. Dimostrando di essere un paese innovativo. “E' necessario che il Titano sappia qualificarsi per attrarre risorse dall'esterno, in un ambiente che sia propositivo rispetto a queste tematiche, che sfrutti le sinergie con l'università e col sistema finanziario. Siamo piccoli ma questa volta è un valore, perché si possono fare cose come in un laboratorio. Si può sperimentare”. Il declassamento da parte di Fitch – continua Bruni – non deve demoralizzare. Occorre invece rilanciare, puntando su una buona comunicazione, capace di raccontare potenzialità e sinergie del paese. “Tra i relatori abbiamo un'esperienza estremamente importante di una realtà molto piccola italiana, di Lecce, che ha fatto prodotti innovativi nel medicale e che è stata quotata a New York. Perché non fare in modo di attrarre realtà di questo tipo a San Marino? I momenti migliori per investire è quando c'è crisi. Non solo non dobbiamo farci demoralizzare ma dobbiamo rilanciare. E rilanciare in grande”.

