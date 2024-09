“Investire nel futuro”: la conferenza su formazione, finanziaria e aziendale, a San Marino

Nel video le interviste a Marco Gatti (segretario alle Finanze) e Pier Paolo Fabbri (presidente di NT Capital SG)

Economisti, esponenti del governo e del territorio a confronto su una tematica di stretta attualità nel mondo economico: “L'importanza della formazione, finanziaria e aziendale, per le famiglie imprenditoriali”. Da qui il titolo “Investire nel futuro” scelto per l'evento al Welcome Hotel di Dogana dagli organizzatori di Nt Capital Sg, società sammarinese che si occupa di gestione del risparmio indipendente, in collaborazione con The European House-Ambrosetti, ente di Consulenza strategica di alto livello in Italia e nel mondo.

"Le nostre principali imprese sono tutte familiari e ben strutturate - commenta il segretario alle Finanze, Marco Gatti -. L'importanza di convegni come questo è proprio quello di ragionare e discutere come lo stesso valore forte che ha fatto nascere e crescere un'impresa nel tempo possa continuare anche attraverso i passaggi generazionali. La formazione per questo è fondamentale".

“Se non c'è formazione non c'è crescita – sottolinea il Segretario all'Istruzione e Cultura Teodoro Lonfernini nei saluti istituzionali –. Bene aver coinvolto l'Università, fiore all'occhiello della Repubblica, con la quale proprio ieri si parlava di patto territoriale, con l'obiettivo di far crescere il tessuto economico e sociale del Paese”.

"Auspico che il settore della finanza che rappresento con questa compagnia indipendente, Nt Capital Sg - afferma il presidente della stessa, Pier Paolo Fabbri - possa diventare quel propulsore, che è nel mondo dello anglosassone ma anche in Europa. Il ruolo della finanza è fondamentale per trovare le risorse finanziarie indispensabili per generare lo sviluppo dell'economia reale".

