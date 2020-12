CORONAVIRUS Ipotesi "lockdown" di Natale anche a San Marino: categorie convocate dal governo Se verrà confermata, le attività saranno costrette a rimanere chiuse nei giorni 24, 25, 26 e 31 dicembre e poi 1, 2, 3 gennaio 2021.

Ipotesi "lockdown" di Natale anche a San Marino: categorie convocate dal governo.

Categorie legate al turismo e al commercio convocate nella serata di ieri con urgenza dal governo per discutere circa gli spostamenti fra il Titano e l’Italia a partire dalla prossima settimana e fino al 6 gennaio. Dalle prime comunicazioni che le categorie hanno inviato ai loro associati, pare che il governo sammarinese si metterà in linea, per il periodo natalizio, alle regole riguardo aperture e spostamenti previste dal nuovo Dpcm italiano.

Questo a causa delle crescenti polemiche rispetto alle differenti strategie messe in campo durante questa seconda ondata pandemica tra Italia e San Marino.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Se verrà confermata, le attività saranno costrette a rimanere chiuse nei giorni 24, 25, 26 e 31 dicembre e poi 1, 2, 3 gennaio 2021. Saranno probabilmente modificate le disposizioni previste nel Decreto Legge n° 219, in vigore da ieri con un nuovo provvedimento normativo.

Critiche alle possibili restrizioni da parte delle categorie che lamentano come, a differenza di quanto avviene in Italia, non hanno ricevuto alcun aiuto economico pubblico. Chiesta una decisione in tempi rapidissimi per permettere alle attività di organizzarsi.



I più letti della settimana: