Istat: dati positivi dall'economia italiana

Dati positivi dall'economia italiana. Secondo l'Istat, infatti, nel terzo trimestre del 2019 il reddito delle famiglie è cresciuto. E questo ha portato a un aumento dei consumi dello 0,4% rispetto al secondo trimestre dell'anno. Di riflesso, si registra una "marginale" riduzione della propensione al risparmio. Come detto poco fa, la dinamica è legata all'incremento del reddito disponibile delle famiglie che è in positivo dall'inizio dell'anno. Allargando ancora di più l'analisi, nei primi 9 mesi del 2019 il rapporto deficit-Pil è arrivato al 3,2% ed è migliore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in cui era al 3,4%. Si tratta del dato più basso dal 2007. Nel frattempo, l'inflazione, cioè l'aumento del livello dei prezzi, a dicembre risale.