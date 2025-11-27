TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
14:19 Agli Stati generali dell'Export il Segretario Beccari ragiona sul paventato tramonto dell'Occidente 14:07 Lupi sempre più vicini alle case, Sadegholvaad scrive alla Regione: “Fenomeno preoccupante” 13:14 50 anni dall'atto finale di Helsinki: il ricordo di chi c'era 13:13 "Giovani e sport nella Repubblica di San Marino": il volume di Anita Magalotti sul rapporto popolazione-sport 12:46 Un breve amore 'disincarnato' 12:42 Il ciclismo brinda coi suoi campioni 12:30 Lavoro: seminario tripartito con l'OIL, a Palazzo Mercuri, sul dialogo sociale di alto livello 11:36 Il premio “Un felliniano nel mondo” a Gérald Morin, ex segretario del Maestro
  1. Home
  2. News
  3. Economia

Istituzioni-imprese: visita del Segretario al Territorio alla Robopac

Ribadita la vicinanza del Governo alle realtà produttive della Repubblica

27 nov 2025

Scopo della visita del Segretario Ciacci conoscere particolarità e prospettive di una delle realtà produttive più dinamiche della Repubblica. Circa 300, a San Marino, i dipendenti della Robopac; 2.300 in totale quelli del gruppo, contando le varie filiali nel Mondo. Fondamentale – sottolineano i vertici – la vicinanza delle Istituzioni. Proiettata su una molteplicità di mercati, l'azienda di Gualdicciolo. Posto l'accento – nel corso della visita - anche sulle caratteristiche salienti dell'intero sistema San Marino.

Nel servizio l'intervista ad Alfredo Aureli (Presidente Aetna Group)





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Economia