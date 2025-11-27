Istituzioni-imprese: visita del Segretario al Territorio alla Robopac

Scopo della visita del Segretario Ciacci conoscere particolarità e prospettive di una delle realtà produttive più dinamiche della Repubblica. Circa 300, a San Marino, i dipendenti della Robopac; 2.300 in totale quelli del gruppo, contando le varie filiali nel Mondo. Fondamentale – sottolineano i vertici – la vicinanza delle Istituzioni. Proiettata su una molteplicità di mercati, l'azienda di Gualdicciolo. Posto l'accento – nel corso della visita - anche sulle caratteristiche salienti dell'intero sistema San Marino.
Nel servizio l'intervista ad Alfredo Aureli (Presidente Aetna Group)