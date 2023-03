COMMERCIO Iva e Monofase. 50 anni di accordi tra Italia-San Marino e prospettive future

Gli accordi di interscambio tra Italia e San Marino raggiungono il traguardo mezzo secolo. Così come l'entrata in vigore dell'Iva. Tra gli eventi organizzati per le ricorrenze, anche il webinar della Camera di commercio del Titano sul percorso che ha portato a disciplinare l'Iva, l'imposta italiana, e la monofase, l'imposta sulle importazioni sammarinese. "La più grande innovazione è quella del '93 - chiosa Denis Cecchetti, Direttore Generale di ASE-CC - che ha semplificato un sistema molto complesso. I relatori del webinar hanno espresso soddisfazione sul modo in cui le relazioni si sono evolute in questi 50 anni, con pratiche diventate modello in Europa".

E a proposito di Iva, si ripropone l'annosa questione sulla sua introduzione a San Marino, per conformarsi all'Europa e facilitare gli scambi. "C'è chi è a favore e chi no - conclude Cecchetti -. La partita non è ancora chiusa, ci sono riflessioni in atto che meritano di essere approfondite a livello locale".



Nel video l'intervista a Denis Cecchetti, Direttore Generale di ASE-CC

