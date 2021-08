L'ad Vento: "Finalmente la cartolarizzazione!"

SRV_INTERVISTA_VENTO_SU_NPL_E_CARTOLARIZZAZIONE

“Finalmente anche a San Marino – osserva l'Ad di Cassa di Risparmio Gianfranco Vento – sarà possibile effettuare operazioni di cartolarizzazione, al fine di gestore i crediti e il rischio di credito. E' un'opportunità che in altri paesi esiste già da diversi decenni ed è uno strumento in più per gestire le politiche degli impieghi. Sicuramente Cassa di Risparmio vede con favore questa evoluzione della normativa e avrà un ruolo attivo nel conferire al veicolo pubblico una parte dei propri npl”.

Ma quanto tempo ci vorrà per tradurre in effetti concreti le nuove leggi, finalizzate a trasformare crediti dubbi in liquidità disponibile? “Riteniamo che nei prossimi mesi si costituiranno le entità necessarie (il 'veicolo di sistema', il 'servicer' l'arrenger) per poter procedere alla cartolarizzazone e la mia ipotesi è che all'inizio del nuovo anno le banche inizieranno a conferire crediti al veicolo di sistema”.









Nuove regole anche per il “Patto Marciano” una garanzia alternativa all'ipoteca per chiedere finanziamenti alle banche che, nelle intenzioni, dovrebbe velocizzare il tempo di recupero dei crediti nei confronti dei debitori inadempienti. Cassa di Risparmio pensa di rinegoziare finanziamenti e mutui già in essere o è un'opzione per il futuro? “Non abbiamo ancora fatto un approfondimento su questo aspetto. Riteniamo tuttavia che il 'patto marciano' possa essere uno strumento ulteriore, utile, già presente anche in altri ordinamenti. Può essere utile per snellire e accelerare le procedure esecutive”.

Ma come è possibile che Cassa di Risparmio abbia accumulato centinaia di milioni di crediti dubbi? “La maggior parte degli npl di Cassa di Risparmio proviene dal Gruppo Delta. Hanno quindi una storia peculiare che non riguarda la gestione ordinaria ma quell'iniziativa che Cassa di Risparmio avviò oltre 15 anni fa. Quegli npl sicuramente non finiranno nel veicolo di sistema”.





Nel video l'intervista a Gianfranco Vento, Amministratore Delegato di Cassa di Risparmio