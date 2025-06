L'Ambasciatore John Mazza all'Astana International Forum

San Marino all'Astana International Forum, organizzato dall’Ufficio di Presidenza del Kazakhstan insieme all'Onu e alla CNN, con la partecipazione di numerosi Capi di Stato e di Governo e Direttori di primarie Organizzazioni ed Agenzie Internazionali. A rappresentare il Titano, l'Ambasciatore John Mazza ricevuto dal Vice Ministro degli Esteri kazako Roman Vassilenko, per un colloquio incentrato sullo sviluppo ulteriore dei rapporti di collaborazione, in ambito istituzionale ed economico, tra i due Paesi.

Mazza ha inoltre preso parte all’evento “Italy – Kazakhstan Supply Chain Forum” organizzato dall’Associazione per il Commercio Italo-Kazako insieme ad esponenti di Governo e istituzionali italiani tra cui il Presidente della Commissione Finanze del Senato Marco Osnato, il Viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, e l'ex Ministro degli Esteri italiano Giulio Terzi di Sant’Agata, nonché diversi vertici di importanti imprese italiane.