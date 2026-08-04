CARTE DI CREDITO L'American Express torna disponibile per i pagamenti a San Marino: l'attivazione dal 17 agosto Le carte saranno accettate dagli esercenti del network Klirway. Transazioni gestite attraverso la piattaforma 301pay

L'American Express torna disponibile per i pagamenti a San Marino: l'attivazione dal 17 agosto.

Dal 17 agosto sarà possibile pagare con le carte American Express negli esercizi commerciali sammarinesi che aderiscono al network Klirway. L'accordo comprende le carte Consumer, Business e Corporate e amplia le possibilità di pagamento a disposizione di residenti, visitatori e clientela internazionale.

Klirway S.p.A., Istituto di Moneta Elettronica sammarinese, opererà come partner per la gestione delle transazioni American Express sul Titano. Gli esercenti potranno controllare e riconciliare i pagamenti attraverso 301pay, la piattaforma sviluppata dalla società.

L'intesa punta soprattutto a facilitare gli acquisti dei turisti. Nel 2025 San Marino ha accolto oltre 2,1 milioni di visitatori, mentre nel mondo sono più di 170 milioni i punti vendita nei quali è possibile utilizzare American Express.

Per i commercianti l'apertura al nuovo circuito rappresenta un'opportunità per raggiungere una clientela più ampia, proveniente dall'Europa e da altri Paesi. Per i titolari delle carte significa invece avere maggiore libertà di scelta nell'acquisto di beni e servizi sul territorio.

Gli esercenti del network Klirway interessati all'attivazione prima del 17 agosto possono rivolgersi ai propri referenti presso Banca Agricola Commerciale, Banca di San Marino e Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino.

Per il Consigliere Delegato di Klirway S.p.A., Federico Zambelli Hosmer, l'integrazione rafforza l'infrastruttura dei pagamenti e sostiene "la competitività, la trasformazione digitale e l'internazionalizzazione" delle attività sammarinesi. La Vice President e General Manager di Global Network Services EMEA di American Express, Sonia Devani, sottolinea invece la maggiore scelta offerta ai clienti e la possibilità, per gli esercenti, di entrare in contatto con i titolari American Express di tutto il mondo.

Leggi la nota di Klirway

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