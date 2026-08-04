L'American Express torna disponibile per i pagamenti a San Marino: l'attivazione dal 17 agosto
Le carte saranno accettate dagli esercenti del network Klirway. Transazioni gestite attraverso la piattaforma 301pay
Dal 17 agosto sarà possibile pagare con le carte American Express negli esercizi commerciali sammarinesi che aderiscono al network Klirway. L'accordo comprende le carte Consumer, Business e Corporate e amplia le possibilità di pagamento a disposizione di residenti, visitatori e clientela internazionale.
Klirway S.p.A., Istituto di Moneta Elettronica sammarinese, opererà come partner per la gestione delle transazioni American Express sul Titano. Gli esercenti potranno controllare e riconciliare i pagamenti attraverso 301pay, la piattaforma sviluppata dalla società.
L'intesa punta soprattutto a facilitare gli acquisti dei turisti. Nel 2025 San Marino ha accolto oltre 2,1 milioni di visitatori, mentre nel mondo sono più di 170 milioni i punti vendita nei quali è possibile utilizzare American Express.
Per i commercianti l'apertura al nuovo circuito rappresenta un'opportunità per raggiungere una clientela più ampia, proveniente dall'Europa e da altri Paesi. Per i titolari delle carte significa invece avere maggiore libertà di scelta nell'acquisto di beni e servizi sul territorio.
Gli esercenti del network Klirway interessati all'attivazione prima del 17 agosto possono rivolgersi ai propri referenti presso Banca Agricola Commerciale, Banca di San Marino e Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino.
Per il Consigliere Delegato di Klirway S.p.A., Federico Zambelli Hosmer, l'integrazione rafforza l'infrastruttura dei pagamenti e sostiene "la competitività, la trasformazione digitale e l'internazionalizzazione" delle attività sammarinesi. La Vice President e General Manager di Global Network Services EMEA di American Express, Sonia Devani, sottolinea invece la maggiore scelta offerta ai clienti e la possibilità, per gli esercenti, di entrare in contatto con i titolari American Express di tutto il mondo.
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