L'ANIS al Governo: "Ora un piano per le infrastrutture strategiche"

Avviare subito un confronto per definire le infrastrutture strategiche su cui puntare nei prossimi anni. È l'appello lanciato da ANIS al Governo dopo l'approvazione della legge sulla Pianificazione territoriale strategica, ritenuta uno strumento decisivo per programmare e realizzare opere in grado di rafforzare la competitività del sistema Paese.

Secondo l'Associazione Nazionale dell'Industria Sammarinese, oggi "esistono sia il quadro normativo sia le risorse economiche necessarie per avviare gli investimenti". Per questo motivo ANIS sollecita l'Esecutivo ad aprire un confronto con le forze politiche e le parti sociali in vista della predisposizione del primo Programma Pluriennale di Attuazione (PPA), che dovrà individuare le opere prioritarie da realizzare. Nel dettaglio, l'associazione evidenzia come "la nuova normativa superi alcuni dei limiti del precedente Piano regolatore generale, introducendo uno strumento più flessibile e orientato alla pianificazione degli interventi strategici".

Un passaggio che, secondo ANIS, consentirà di trasformare in progetti concreti opere considerate fondamentali per lo sviluppo della Repubblica. Sul fronte delle risorse, l'associazione richiama l'incremento del gettito derivante dalla riforma dell'IGR e i risparmi ottenuti grazie al rifinanziamento del debito estero, ritenendoli sufficienti ad avviare un piano di investimenti. Qualora fosse necessario, aggiunge ANIS, "si potrebbe ricorrere anche a forme di partenariato pubblico-privato o al cosiddetto debito buono".

Tra le priorità indicate figurano nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, infrastrutture per il ciclo idrico, investimenti nel settore energetico e la realizzazione del primo Data Center sammarinese. Per ANIS, il prossimo passo dovrà essere l'avvio di un percorso condiviso che permetta di definire un piano infrastrutturale pluriennale, individuando gli interventi ritenuti più urgenti e strategici per sostenere la crescita economica e aumentare la competitività del sistema sammarinese.







