L'Anis fa il punto sulla situazione delle industrie sammarinesi

L'Industria a San Marino regge, nonostante i momenti di incertezza e difficoltà. È il quadro tracciato da Anis. Rimane il problema dei costi energetici, che mettono a dura prova le imprese e sui l'Associazione chiede un intervento del Governo: "Le imprese si stanno trovando a pagare un prezzo dell'energia che di fatto è il doppio di quello italiano - spiega la presidente dell'Anis, Neni Rossini -, perché in Italia come in molti altri Stati ci sono aiuti come il credito d'imposta del 45% sui costi energetici. L'industria sammarinese sta reggendo, ma ha bisogno di condizioni di competitività pari ai suoi concorrenti esterni" .Tema caldo è poi il Distretto economico speciale, su cui si sono già espressi sindacati e politica, con posizioni che vanno dalla piena approvazione alla bocciatura totale. Anis non si sbilancia, ancora deve analizzare il progetto nel suo complesso. "Le industrie chiedono un Paese che abbia una buona reputazione - conclude la Rossini - e tutti i progetti proposti devono dunque attrarre economia sana, in mercati regolati. E' tema anche dell'assemblea generale Anis in calendario per il 26 gennaio".

Nel video l'intervista alla presidente dell'Anis, Neni Rossini