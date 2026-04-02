L'appello dei tour operator alle Istituzioni di San Marino: "Convocare con urgenza un tavolo e costituire un fondo"

Il Comitato Turismo Organizzato di San Marino lancia l'allarme: “La guerra paralizza i corridoi aerei tra Europa e Asia, siamo già a 70mila decolli cancellati", e questa estate si prospetta difficile per gli operatori turistici, per il calo delle prenotazioni e dei flussi. Necessario "un fondo straordinario per ottemperare alle perdite ingenti di cui dovranno farsi carico agenzie di viaggio e tour operator", soprattutto in vista della prossima stagione. Altrimenti, denuncia il Comitato, "il turismo e molte altre attività saranno costrette a chiudere i battenti".

"Il Governo provveda a un'immediata creazione di un tavolo per gestire la crisi e soprattutto costituisca un fondo salva turismo", sono le richieste del CTO, che, insieme a OSLA, nei prossimi giorni, sta preparando un direttivo straordinario.

Richieste accolte positivamente dal Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati: “Sono pronto a sedermi con tutti gli operatori e discutere di possibili interventi - ha detto - ne abbiamo parlato anche in Congresso di Stato, sono preoccupato anch'io”.

Dopo le festività pasquali, in massima urgenza, il Segretario convocherà tutti gli attori coinvolti. Il CTO chiede anche la costituzione di un “Fondo salva turismo”, argomento che sarà discusso al tavolo, anche se: “Ancora le perdite non sono quantificabili” conclude Pedini Amati, “dobbiamo seguire passo passo l'evolversi della situazione e basarci sui fatturati mancanti". E ribadisce il massimo sostegno agli operatori del settore.







