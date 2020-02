L'appello di Osla al Governo: "Si agisca in fretta, stiamo perdendo fette di mercato"

Nuova giornata di confronti per il Governo che, a palazzo Begni, sta ricevendo categorie economiche e ordini professionali. Ieri, dopo la riunione con i sindacati, è stata la volta di Osla che invita l'esecutivo ad "adottare urgentemente" una serie di misure per la ripresa economica. "Stiamo perdendo fette di mercato", avverte la presidente Monica Bollini.

La prima mossa da fare, per Osla, è reperire le risorse, tramite una riduzione della spesa pubblica e degli sprechi, altrimenti non si potrà investire. Poi, per l'associazione di categoria, si potrà parlare di finanziamento estero per avere liquidità, ma il "bilancio dovrà essere a posto". Osla invita poi a ridurre la burocrazia e ad avere certezza del diritto e un mercato del lavoro più flessibile.

Per la presidente, elementi come la difficoltà di accesso al credito, la burocrazia e situazioni "poco competitive" dal punto di vista fiscale contribuiscono ad allontanare potenziali investitori. L'organizzazione, che di recente ha chiesto anche di stabilizzare il sistema bancario, si sofferma sulla cura della politica estera ed esorta a puntare, in primis, sui rapporti con l'italia e a proseguire con l'accordo di associazione. In mattinata si è svolto anche l'incontro tra Governo e Usc; nel pomeriggio sono attesi i confronti con Usot, categorie professionali e Abs.