L'appuntamento con Fitch: l'aggiornamento del rating atteso nella seconda metà di ottobre

Lunedì gli esperti di “Fitch Ratings” hanno interloquito in tele-conferenza con le autorità sammarinesi di pertinenza, convocate a Palazzo Begni dal Segretario di Stato alle Finanze Eva Guidi. L'appuntamento era finalizzato all'aggiornamento del “rating” di San Marino che dal 2016 si attesta a “BBB-”. Nei prossimi giorni potrebbe esserci un ulteriore confronto per aggiornare “Fitch Ratings”, alla luce di alcuni passaggi politici, di natura economico-finanziaria, come l'assestamento di bilancio e il bilancio previsionale 2020.

L'emissione del rating aggiornato di San Marino, è attesa nella seconda metà di ottobre. “L'appuntamento con Fitch è stata l'occasione - riferisce il Segretario di Stato alle Finanze Eva Guidi - per fare un aggiornamento sullo stato dell'economia sammarinese, del bilancio dello stato e del sistema bancario e finanziario sammarinese. È stato rappresentato l'ordine del giorno approvato all'unanimità dal Consiglio lo scorso 17 settembre, che introduce l'intendimento di affrontare assieme - politica, istituzioni e parti sociali e datoriali - le principali priorità del paese in termini di riforme e investimenti”.