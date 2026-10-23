L'EVENTO L'economista Galloni all'Ambasciata d'Italia, conversazione su economia e geopolitica “I Piccoli Stati – dichiara Galloni - dovrebbero adottare politiche locali che valorizzino il risparmio, lo trasformino sul territorio in investimenti che diano un reddito o una soddisfazione”

“Italia e San Marino – dice l'Ambasciatore d'Italia a San Marino, Fabrizio Colaceci - sono prese da una quotidianità ricca di cose, ma certe volte tardiamo un po' ad alzare lo sguardo al di là dei nostri confini, da una parte e dall'altra - a provare a guadagnare quella profondità di lettura e di strategia che invece è necessario cercare. Adesso siamo in fase particolarmente interessante con la firma dell'Accordo di Associazione che apre delle finestre di interesse importantissime”.

L'Ambasciata d'Italia ospita l'economista Antonino Galloni per una conversazione che vuole mettere a tema le sfide di un contesto internazionale in evoluzione, e sempre più condizionato dal legame tra dinamiche economiche e strategie geopolitiche. Partendo dalle ricadute sociali di più stretta attualità – le proteste degli studenti, i blocchi degli autotrasportatori – tenendo sullo sfondo il libro “Il superamento del capitalismo, il mondo post-angloamericano, oltre l'economia della moneta a debito”, indaga come i nuovi scenari incidano nell'orientare le scelte dell'Europa e dell'Italia sul fronte degli investimenti e del risparmio. Senza dimenticare i Piccoli Stati.

“I piccoli Stati – spiega Galloni – devono, da una parte, azzeccare delle politiche locali che valorizzino il risparmio, lo trasformino sul territorio in investimenti che diano un reddito o, comunque, una soddisfazione. Perché anche comprare dei terreni, per fare un esempio, per poi darli a disposizione dei giovani e ottenere, visto in genere i risparmiatori sono i più anziani, ottenere servizi e prodotti, invece che interessi, potrebbe fornire la quadra a proposito della redditività degli investimenti stessi. Poi è chiaro che i piccoli Stati si trovano dentro dei contesti in cui devono massimizzare il valore dell'interscambio”.

Nel video, le interviste a Fabrizio Colaceci, Ambasciatore d'Italia a San Marino e a Antonino Galloni, economista

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