L'economista Galloni in conferenza a San Marino: focus su capitalismo e piccoli Stati

Un’analisi approfondita delle dinamiche del capitalismo e delle possibili evoluzioni del modello economico globale, con particolare attenzione alle piccole realtà statali come San Marino. È questo il cuore della conferenza pubblica, organizzata dall’Associazione Culturale Prosperus alla Sala Montelupo di Domagnano: ospite e protagonista l’economista Antonino Galloni, autore del libro “Il superamento del capitalismo”.

Di scuola postkeynesiana, spiega il suo pensiero al pubblico e ripercorre anche la propria carriera, segnata dalla collaborazione con Federico Caffè, da incarichi di vertice al Ministero del Lavoro e al Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, oltre a esperienze dirigenziali in aziende a partecipazione statale e missioni nei Paesi in via di sviluppo. Durante la conferenza affronta il rapporto tra macroeconomia, microeconomia e politiche economiche, aprendo un dibattito sulle trasformazioni necessarie per superare l’attuale sistema.

"Ultimamente ho messo in luce che il capitalismo - commenta Galloni -, soprattutto per i Paesi più sviluppati, è arrivato in una fase in cui deve occuparsi di più delle produzioni immateriali e tutto sommato meno di quelle materiali, mentre i BRICS e altri Paesi emergenti arriveranno alla nostra stessa situazione in tempi più rapidi. In queste condizioni bisogna porsi il problema del cambiamento di modello economico e macroeconomico, cioè superare delle logiche che oggi non sono più adatte, soprattutto in termini di manutenzione, ambiente, salute e servizi e beni immateriali, valorizzazione della creatività umana".

L’iniziativa mira a comprendere le prospettive economiche anche di San Marino nel contesto internazionale.

"San Marino - continua Galloni -, visto l'accordo che è stato fatto con l'Unione Europea, che sinceramente non è male, è importante che ribadisca una sua posizione neutrale, equidistante il più possibile, non allineata, perché quello gli darebbe una grande forza anche in campo economico e materiale".

Nel video l'intervista ad Antonino Galloni (economista)








